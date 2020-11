Ver sud pontino rinnova il direttivo: Tomao ancora presidente

“L’associazione Ver sud pontino operante nel territorio del comune di Formia ha nominato il nuovo direttivo. I soci hanno eletto presidente, vicepresidente, tesoriere/segretario e consiglieri

Si è tenuta infatti nella giornata di oggi (ieri 30 ottobre), presso la sede di Formia, la riunione dei soci del Ver.

Grande partecipazione all’assemblea e che hanno preso parte all’elezione. La guida dell’associazione spetterà ancora una volta ad Antonio Tomao, cui è stata affidata per il 3 mandato consecutivo la carica di presidente. Ad affiancarlo confermati segretario Forte Giovanni e consigliere Lombardi Marilena, unitamente a due new entry Punzo Roberta nella carica di vicepresidente e Carluccio Gabriele come consigliere.

Spetterà al nuovo direttivo coadiuvare e affiancare i numerosi soci volontari del VER che operano quotidianamente nell’ambito della previsione e della prevenzione dei rischi come nel caso degli incendi boschivi e assistenza alla popolazione come nell’emergenza sanitaria in corso del COVID-19.

Dal 1982 il VER continuerà ad essere una realtà viva e presente all’interno del territorio comunale e regionale.”