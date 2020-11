Lenola e Covid-19, il sindaco chiude tutte le scuole

Da domani, 2 novembre, fino al prossimo sabato 7 novembre il sindaco di Lenola Fernando Magnafico ha chiuso tutte le scuole di ogni ordine e grado per far fronte all’emergenza sanitaria in atto.

“Si informano i cittadini – spiegano sulla pagina Facebook dell’Amministrazione comunale – che stante la situazione epidemiologica vigente sul territorio lenolese, si e valutato necessario chiudere, ancorché per un breve periodo, tutti e tre plessi presenti sul territorio.

La decisione, di cui all’Ordinanza del Sindaco n. 46 del 31.10.2020, e scaturita dalla preoccupazione dei numerosi casi di positivi o persone con sintomi riconducibili ad un contagio da coronavirus conviventi con alunni anche della scuola primaria o secondaria di 1 livello. La chiusura e funzionale per la condotta e ultimazione dei controlli predisposti dalla ASL per gli alunni e loro familiari, in modo da pervenire quanta prima a tracciare un quadro della reale situazione.

Una volta avuto contezza dei positivi e relative relazioni di parentela o vicinanza con gli alunni, con i docenti, collaboratori scolastici e altri operatori comunque coinvolti nel servizio scolastico, si potrà valutare con cognizioni di causa ogni altra ulteriore mossa (proroga della chiusura, apertura totale, apertura ridotta ecc. ecc.). Ci scusiamo per gli eventuali disagi conseguenti a tale decisione che al momento valutiamo doverosa”.