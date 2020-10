Servizio di trasporto scolastico: contributi per le famiglie del Circeo

“A seguito dell’emergenza Covid, il Comune di San Felice Circeo ha approvato un contributo straordinario una tantum a ristoro delle spese di trasporto scolastico, come parziale rimborso delle spese sostenute nel 2020, per le famiglie i cui figli frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado.

“Avevamo preso un impegno e lo abbiamo mantenuto – spiega Felice Capponi, assessore comunale alla Scuola – Attualmente, le famiglie pagano un canone annuo di circa 405 euro, diviso in nove rate: con questo contributo, valido per i mesi da settembre a dicembre, ridurremo di un 20% le spese dei trasporti scolastici.”

La somma sarà definita sulla base della situazione economica della famiglia, desumibile dall’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per fasce ISEE secondo questa tabella:

FASCE ISEE DA A CONTRIBUTO CORSA ANDATA/RITORNO CONTRIBUTO SOLO RITORNO FASCIA 1 0.00 8.500,00 80,00 40,00 FASCIA 2 8.5001,00 20.000,00 60,00 30,00

“Ci tengo a ringraziare l’Europa Viaggi – continua l’assessore Capponi – che grazie all’impegno del suo titolare, Antonio Ronci, ha messo a disposizione mezzi con più posti di quelli previsti inizialmente, per favorire un distanziamento fisico maggiore tra gli studenti sugli scuolabus. In questo momento difficile, bisogna combattere il Covid con tutti i mezzi e, al tempo stesso, cercare di sostenere economicamente la nostra comunità.”

L’iniziativa del Comune per le famiglie segue quella recente per le aziende e i professionisti. A settembre, al fine di sostenere l’imprenditoria locale, l’Amministrazione aveva ridotto del 40% la tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche, sia per la parte fissa che per la parte variabile.

“Stiamo cercando di sostenere la nostra comunità – sottolinea il primo cittadino Giuseppe Schiboni – dalla riduzione della pressione fiscale per i professionisti e le aziende, al taglio di alcune spese per le famiglie. Dove possibile, il Comune interverrà per andare incontro alle esigenze della cittadinanza”.