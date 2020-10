Servizi di cura del verde pubblico, indaga la Finanza

Sui servizi di manutenzione del verde nel Comune di Cori ora indaga la Guardia di finanza.

Le Fiamme gialle si stanno concentrando sull’attività svolta nel 2016, stanno acquisendo diversi documenti e hanno già ascoltato il dirigente comunale impegnato su tale fronte.

Da tempo la stessa opposizione ha denunciato diversi problemi negli appalti per la cura del verde, seppure relativi a periodi più recenti, considerando anche lo stato in cui versano i parchi e le stesse strade di Cori nonostante spese di tutto rispetto per il taglio dell’erba.

La Guardia di finanza ha iniziato a scavare sui servizi previsti quattro anni fa.