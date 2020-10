Perseguita l’ex compagno, divieto di avvicinamento per una 42enne

Nella giornata di oggi ad Aprilia, i Carabinieri della locale stazione, notificavano ad una 42nne del posto, il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagno, misura disposta dal gip del Tribunale di Latina.

L’attività investigativa posta in essere dai militari consentiva di documentare come nei mesi di giugno ed ottobre, l’indagata si fosse resa responsabile di condotte persecutorie e vessatorie nei confronti della vittima, giungendo a danneggiare anche l’autovettura del proprio ex.