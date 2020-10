Pallamano, torna in campo l’HC Fondi che ospita la Santarelli Cingoli

Dopo la pausa forzata della scorsa settimana, torna in campo l’HC Banca Popolare di Fondi per la decima giornata della Serie A Beretta: nel pomeriggio di oggi, sabato 31 ottobre,, al Palazzetto dello Sport di Fondi, arriva la Santarelli Cingoli.

La compagine marchigiana ha attualmente 3 punti in classifica, uno in più dei rossoblu di casa, frutto della vittoria contro il Molteno ed il pareggio contro il Merano. Al giovane Sergio Palazzi, il quale ha plasmato ottimamente la tattica dei suoi, è stata affidata una squadra giovane e veloce. I punti di forza dei cingolani sono il centrale croato Antic (44 reti all’attivo) e il terzino greco Ladakis (capocannoniere dei suoi con 53 marcature segnate). Non solo loro, ovviamente, perché anche la porta è ottimamente difesa dall’italo-argentino Anzaldo e gli altri giocatori di movimento sono tutti ottimi giocatori come Rotaru, Bincoletto, Garroni, Mangoni e capitan Strappini.

L’HC Banca Popolare di Fondi, invece, ha usufruito della settimana di sosta per recuperare gli acciaccati e preparare al meglio la sfida di oggi, provando soluzioni tattiche difensive ed offensive nuove per contrastare il Cingoli.

Al giovanissimo terzino-centrale croato Ivan Vulić, alla vigilia, è stato chiesto di presentare il match: “La partita di oggi è molto importante per noi perché vogliamo mettere fine ad una serie di sconfitte e ottenere la vittoria in casa. Ci siamo preparati bene e crediamo che, con un approccio serio e la massima concentrazione di tutta la squadra, abbiamo una grande possibilità di ottenere il risultato che vogliamo. Siamo una squadra giovane con molto potenziale e penso che domani dimostreremo che sappiamo giocare. La partita, purtroppo, si giocherà senza pubblico, ma in questo cercheremo di trovare un motivo in più per ricompensarci di tutto l’impegno che abbiamo investito in allenamento in queste settimane”.

Come accennato dal giocatore rossoblu, la gara tra HC Banca Popolare di Fondi e Santarelli Cingoli si giocherà a porte vuote e gli spettatori potranno guardarla in streaming live su Eleven Sports.

La partita avrà inizio alle ore 18,00 e sarà diretta dai signori Riello e Panetta.