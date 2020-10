Nascondeva involucri di marijuana, denunciato un 20enne

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia carabinieri di latina – sezione radiomobile, durante mirato servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, denunciavano all’autorità giudiziaria un giovane del luogo.

Il ragazzo, sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di 10 involucri di marijuana, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di 7,3 grammi. La droga, opportunamente occultata in una tasca, veniva posta sotto sequestro dai militari che denunciavano il 20enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio.