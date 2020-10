Interruzione del flusso idrico in sei Comuni, ecco dove e quando

La società Acqualtina comunica che, nella giornata di martedì 03 Novembre, verranno effettuati importanti e urgenti lavori di riparazione sulla condotta adduttrice proveniente da Sardellane, a servizio dei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina.

I tecnici interverranno in contemporanea su tre diversi cantieri dislocati lungo i 10 km della condotta adduttrice DN800 per eliminare le perdite rilevate sul tracciato e garantire un più efficiente servizio a tutte le utenze servite. Si tratta di lavori particolarmente importanti e delicati in quanto la condotta oggetto della riparazione è la principale arteria di adduzione del territorio e rifornisce oltre 120.000 cittadini della Pianura Pontina.

Nelle giornate di lunedì e martedì si svolgeranno alcune attività propedeutiche di allestimento dei cantieri e verranno effettuate le riparazioni delle perdite per le quali non è indispensabile la chiusura dell’acqua.

L’interruzione idrica inizierà a partire dalle ore 20:00 di martedì 03/11/2020 con il ripristino previsto nelle prime ore della mattinata di mercoledì 04/11/2020.