Covid-19, siglato un accordo per i test: l’intervista a Mitrano (video)

Covid-19, il Comune di Gaeta stipula un accordo di partenariato con una struttura privata per i test. Saranno gratuiti per le fasce deboli e per le persone con fragilità sociale ma anche per tutte quelle persone come dipendenti comunali e volontari della protezione civile che svolgono un lavoro per la collettività. E poi tariffe agevolate per forze dell’ordine e non solo. A spiegare meglio in cosa consiste l’accordo è il sindaco Mitrano in una intervista video che riportiamo di seguito.