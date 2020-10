Covid-19, a scuola una App per contenimento e tracciabilità

Nell’ottica di ottemperare a quanto previsto dal Governo in materia di contenimento e tracciabilità dei contagi da COVID-19, l’Istituto Omnicomprensivo “Giulio Cesare” di Sabaudia (LT), diretto dalla professoressa Miriana Zannella, ha adottato uno strumento innovativo per la tracciabilità delle presenze degli addetti ai lavori e dei visitatori esterni (genitori, fornitori, operai etc.), che, al termine di un periodo di test e valutazione si è dimostrato semplice e funzionale: “QrAccessAPP” (www.qraccessapp.com) .

Chi accede alla scuola secondaria di primo e secondo grado, potrà scaricare QrAccessApp (completamente gratuita per utenti ed Istituzioni), la App trasforma il proprio numero telefonico in codice QR che a sua volta viene scansionato dal dispositivo della scuola, cifrato e conservato a norma di legge.

In caso di necessità solo le autorità competenti avranno accesso a quei dati.

Questa gestione, rapida e semplificata, del registro delle presenze / visitatori, evita lo scambio di materiale cartaceo, riducendo le probabilità di contagio, ma allo stesso tempo garantendo il massimo rispetto della privacy nella catena di rintracciabilità prevista per legge.