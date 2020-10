Visita ispettiva firmata Forza Italia e Lega all’ospedale di Latina, l’Asl: “Nessuna improvvisazione”

La direzione della Asl di Latina, attraverso una nota stampa, fa sapere di accogliere “con piacere” la visita ispettiva annunciata da consiglieri regionali ed europarlamentari pontini di Forza Italia e Lega all’ospedale Santa Maria Goretti, programmata per venerdì 30 ottobre dopo le polemiche per le ambulanze in fila e per lo sgombero della cappella del nosocomio per ospitare, servisse, i posti letto.

“Potranno verificare di persona l’abnegazione del personale e l’assistenza che viene prestata ai malati in questo drammatico periodo di emergenza£, dice l’Asl. “Potranno verificare che le attese per un posto letto, sono inferiori a quelle di altre realtà sanitarie e che l’Ospedale sta rispondendo all’emergenza adeguando gli spazi a seconda di un piano predisposto nei mesi scorsi e che viene dispiegato, in modo progressivo, in considerazione della pressione proveniente dall’esterno.

Potranno verificare che, grazie alle azioni intraprese, le attese di ambulanze sono occasionali e significativamente inferiori a quelle di altre realtà sanitarie. Potranno anche verificare che l’aver liberato spazi alle spalle del Pronto Soccorso, così come previsto dal Piano per maxi emergenze (PEIMAF), risponde a precise strategie volte a prevenire ulteriori possibili situazioni di disagio in caso di necessità.

Ritenere che quanto posto in essere sia il frutto di improvvisazioni, offende innanzitutto i professionisti sanitari che oggi gli onorevoli incontreranno durante la loro visita”.