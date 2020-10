Trano, Commissione Finanze Camera: “Potenziamento rete ferroviaria in arrivo”

“Finalmente la conclusione dei lavori a Casello 45, ad Aprilia, e con essa la fine dei troppi disagi per i cittadini è vicina”. A dichiararlo il deputato di Gaeta Raffaele Trano, membro della Commissione Finanze alla Camera.

“Avevo chiesto chiarezza a Ferrovie dello Stato, a cui avevo inviato un’ultima nota l’11 settembre scorso, e il responsabile della Direzione Investimenti mi ha ora risposto precisando che gli interventi per la soppressione del passaggio a livello tra Aprilia e Nettuno sono stati ultimati il 13 luglio scorso e mancano soltanto dei lavori richiesti di recente dagli Enti, relativi alla viabilità esterna al cantiere, che comunque Ferrovie assicura che saranno ultimati entro la fine del prossimo mese di novembre. Aperte al transito le complanari e la nuova rotatoria sulla Nettunense, è imminente anche l’apertura del sottovia, avendo di recente Enel distribuzione garantito l’allaccio alla rete dell’impianto delle acque meteoriche. Spiace constatare che i tempi si sono allungati per colpa anche di qualche Ente. Il cantiere – continua Trano – doveva infatti essere chiuso a gennaio, ma sono stati necessari altri mesi di lavoro a causa delle forti piogge, dell’emergenza Covid e, come mi ha specificato Ferrovie, per un ritardo di quasi 3 mesi nell’emissione dell’ordinanza da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale di chiusura di alcuni tratti interessati dai lavori. Per quanto riguarda invece i progetti di potenziamento della rete ferroviaria che interessano il territorio dei Comuni di Aprilia e Nettuno, ho appreso con uguale piacere che è in corso di svolgimento la Conferenza di Servizi del raddoppio della linea Campoleone-Aprilia e si prevede nel 2021 l’espletamento della gara d’appalto. Il Nord della provincia di Latina e il litorale romano necessitano di servizi e di trasporti adeguati. La mia attenzione affinché possano essere eliminate carenze di anni resterà sempre alta”.