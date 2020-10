Rifiuta di indossare la mascherina poi cerca di incendiare un negozio

Non aveva la mascherina e quindi il titolare di un’attività commerciale gli ha negato l’ingresso. Da lì ne è nata una lite che almeno in teoria doveva essersi conclusa quando il giovane era andato via. Ma così non è stato. Perchè con tanto di liquido infiammabile è tornato sul posto cercando di dare fuoco al negozio. E’ quanto accaduto ieri a Formia dove Carabinieri della locale stazione, a conclusione di attività investigativa, denunciavano all’Autorità Giudiziaria un 18enne del luogo, ritenuto responsabile di danneggiamento seguito da incendio e minacce.

Le indagini del caso consentivano di accertare che il giovane, nella giornata di ieri, dopo aver reiteratamente minacciato il titolare di un’attività commerciale del luogo, il quale gli aveva negato l’accesso perché sprovvisto di mascherina, aveva dato fuoco al pavimento del negozio, cospargendolo di liquido infiammabile, dandosi poi alla fuga. Il responsabile, identificato e rintracciato dai militari, veniva quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria.