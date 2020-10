Oltre 200 animali uccisi, la scoperta del Nipaaf durante un blitz antibracconaggio

Blitz del Nipaaf tra le Migliare nel Comune di Pontinia, scoperta una vera e propria strage di avifauna selvatica. Oltre 200 esemplari abbattuti tra tordi e anatre selvatiche esemplari attirati nella fase della migrazione attraverso richiami. I militari del Nipaaf oltre a sequestrare armi e richiami hanno denunciato 3 bracconieri. In base a quanto riscontrato anche a seguito di appostamenti l’attività illecita dei bracconieri veniva anche nelle ore notturne utilizzando per i richiami timer e telecomandi a distanza adoperando grossi fari a led per illuminare gli alberi su cui si posavano le specie per riposare.

Nel corso degli accertamenti sono stati rinvenuti anche esemplari già puliti e conservati nei surgelatori pronti per essere consumati. Insomma un’attività illecita che andava avanti davvero da molto tempo. I controlli sono stati effettuati sulle Migliare 47, 47 e 49.