Commercianti sulla Litoranea, la protesta pacifica dopo l’ultimo Dpcm

E’ in corso la manifestazione dell’Associazione commercianti di Gaeta. Decine di persone con cartelli stanno manifestando pacificamente sulla Litoranea tra Formia e Gaeta. “Siamo stati autorizzati -si legge in una nota inviata in precedenza dall’associazione per specificare le motivazioni della manifestazione pacifica – a manifestare per difendere i nostri diritti di commercianti e lavoratori.

La protesta non è rivolta contro chi ci governa a livello locale e Regionale, noi protestiamo per far capire a chi crea i Dpcm, che le attività sono luoghi sicuri, visto che in questi mesi abbiamo dovuto investire per adeguare i nostri locali ai vari protocolli di sicurezza. In tempo di record il Commissariato di Gaeta e la Questura di Latina ci hanno autorizzati a manifestare, nonostante il momento critico e tutti gli eventi negativi accaduti in questi giorni nelle varie piazze”. italiane”.