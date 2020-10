L’associazione dei commercianti di Gaeta pronta alla manifestazione contro il Dpcm

L’associazione di commercianti “Gaet@t” lancia la propria manifestazione pacifica per la giornata di venerdì pomeriggio contro l’ultimo Dpcm del governo. Una manifestazione al grido dell’hashtag #noisiamosicuri.

“Siamo stati autorizzati a manifestare – fanno sapere in una nota – per difendere i nostri diritti di commercianti e lavoratori. La protesta non è rivolta contro chi ci governa a livello locale e Regionale, NOI protestiamo per far capire a chi crea i DPCM, che le attività sono luoghi sicuri, visto che in questi mesi abbiamo dovuto investire per adeguare i nostri locali ai vari protocolli di sicurezza. In tempo di record il Commissariato di Gaeta e la Questura di Latina ci hanno autorizzati a manifestare, nonostante il momento critico e tutti gli eventi negativi accaduti in questi giorni nelle varie piazze italiane. Ora non resta che coinvolgere tutti. La manifestazione si dovrà svolgere in assoluta forma PACIFICA. Chi può si organizzi anche con cartelli e striscioni. Coinvolgete tutti i vostri dipendenti, amici e familiari.

La manifestazione si svolgerà nel seguente modo:

I partecipanti potranno parcheggiare i propri mezzi presso

– Area portuale (di fronte Geberit e Todis)

– Porticciolo Caposele e Pineta di Vindicio

Si pregano i partecipanti di non formare cortei per raggiungere il luogo della manifestazione.

La manifestazione è prevista all’incrocio sulla via Flacca in località Canzatora/vindicio di fronte lido la Scogliera alle ore 15.00″