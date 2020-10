Egidio Turchetta nuovo presidente del quartiere Le Spinete

“Nei giorni scorsi si è riunito il Comitato Spinete: alla presenza di numerosi cittadini del quartiere, il Presidente in carica avvocato Luigi Vocella ha fatto un riassunto sul lavoro svolto in questi anni e sui risultati ottenuti; ha inoltre illustrato le segnalazioni pervenute sulle diverse problematiche rimaste irrisolte e comunicato ai presenti la sua impossibilità a proseguire con l’incarico di presidente, per la sopraggiunta elezione a consigliere comunale, assicurando però la sua disponibilità come amministratore dell’intera comunità.

Si sono succeduti diversi interventi ed alla fine è emersa la volontà unanime di affidare la carica di Presidente del Comitato Spinete, ad Egidio Turchetta, già amministratore di lungo corso della Città di Fondi e fautore della nascita del comitato stesso.”