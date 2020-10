Covid-19: 139 i nuovi contagi in provincia (-3), stabili anche i decessi (1)

Difficile dire se effettivamente ci troviamo di fronte ad un vero e proprio appiattimento della curva dei contagi in provincia di Latina, dove comunque questi non accennano a voler scendere sotto il 100 giornalieri.

Martedì, sembrava che qualcosa stesse migliorando, con i numeri in costante calo da ormai quattro giorni, poi la doccia fredda nella giornata di ieri e i numeri del bollettino odierno che evidenziano come il virus continui a diffondersi un po’ in tutta la provincia, ma con numeri che sono stabili rispetto a ieri.

I numeri rimangono un po’ più preoccupanti nel nord della provincia, nel triangolo Latina-Aprilia-Cisterna di Latina. Ma da ormai qualche giorno, anche altrove le cose non vanno benone.

“Rispetto alla giornata di ieri – spiegano dall’Asl – si registrano 136 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (24), di Castelforte (2), di Cisterna di Latina (12), di Cori (2), di Fondi (9), di Formia (7), di Gaeta (1), di Itri (2), di Latina (29), di Maenza (2),di Minturno (3), di Norma (3), di Pontinia (7), di Priverno (1), di Roccagorga (1), di Sabaudia (3), di Santi Cosma e Samiano (1), di Sezze (11), di Sonnino (4), di Sperlonga (1) e di Terracina (11).”

Purtroppo anche nel bollettino odierno è registrato un decesso, si tratta di un paziente di Itri.

Gli attualmente positivi in provincia di Latina sono 2371, di cui trattati a domicilio 2239.