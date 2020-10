Aprilia, ok all’erogazione dei contributi 2019 ad associazioni e comitati di quartiere

“Con una delibera approvata nella giornata di ieri, la Giunta ha approvato l’erogazione di contributi a favore di associazioni culturali e sportive, oltre che a comitati di quartiere che ne hanno fatto espressa richiesta per l’annualità 2019.

Il Comune di Aprilia ha approvato nel 2015 un apposito regolamento per consentire a realtà associative del territorio di ricevere ogni anno un contributo per il sostegno ad attività, iniziative e progetti a favore della collettività. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare rendicontazione delle spese sostenute e una relazione sulle attività organizzate.

Per l’annualità 2019, hanno ricevuto contributi 8 associazioni sportive, 2 comitati di quartiere e 10 associazioni culturali. Il contributo medio erogato a ciascuna realtà è di poco più di 1.100 euro.

“La particolare situazione che viviamo ha accelerato un iter già in corso – commentano gli Assessori alla Cultura e allo Sport, Elvis Martino e Luana Caporaso – e siamo soddisfatti di procedere già nei prossimi giorni con le erogazioni dei contributi. Le associazioni culturali e sportive o i comitati di quartiere sono un grande patrimonio della nostra Città, ma anche tra le realtà più colpite dalle restrizioni in atto per contenere il Coronavirus”.

L’Amministrazione comunale è al lavoro per consentire nelle prossime settimane la pubblicazione dell’Avviso pubblico per i contributi 2020 a favore di associazioni e comitati di quartiere”.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Comune di Aprilia.