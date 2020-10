Sovraindebitamento ai tempi del Covid-19, il confronto

Confconsumatori, nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria #OttobreEdufin2020 promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF), organizza per giovedì 29 ottobre, a partire dalle 15,30, il webinar “Il sovraindebitamento del consumatore: soluzioni, esperienze, prospettive”.

L’evento, che tratta del delicato e complesso tema del sovraindebitamento ai tempi del Covid-19, è realizzato grazie alla partecipazione di esperti e figure del mondo finanziario, legale e dell’associazionismo e rappresenta il primo webinar organizzato da Confconsumatori che risponde a un’esigenza contemporanea di dialogo e confronto tra addetti ai lavori e i consumatori stessi.

COME SEGUIRE IL WEBINAR – Le domande di partecipazione sono state oltre 200, a fronte dei 100 posti messi a disposizione nei giorni scorsi sulla piattaforma Zoom.

Data l’alta richiesta di partecipazione, per dare modo a tutti gli interessati di seguire il webinar, l’evento sarà trasmesso in diretta anche sulla pagina Facebook di Confconsumatori Nazionale e sulla pagina FB dell’evento. Le domande che verranno fatte sotto al post della diretta FB saranno poi girate ai relatori che risponderanno tra un intervento e l’altro o a conclusione del webinar. Al termine dell’evento, sarà in seguito reso disponibile il video integrale del webinar sulla pagina Facebook @ConfconsumatoriNazionale.

IL PROGRAMMA – L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Formia (LT), sarà inaugurato dai saluti istituzionali di Carmina Trillino, Assessore alle politiche sociali del Comune di Formia, e Gianluca Giannichedda, Presidente COA Cassino. Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori, e Valentina Panna, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, presenteranno l’evento moderato da Franco Conte, Presidente di Confconsumatori Latina.

“L’emergenza sociale causata dal sovraindebitamento, l’impegno di Confconsumatori nella tutela dei risparmiatori” sarà il tema del primo intervento tenuto dall’avvocato Grazia Ferdenzi, esperta di Confconsumatori, che lascerà poi la parola all’avvocato Maria Vittoria Occorsio, docente e formatore degli avvocati e dei mediatori presso Istituto A.C. Jemolo di Roma, che affronterà i “Principi generali e casi pratici da sovraindebitamento”. A chiudere il webinar sarà il dott. Raffaele Parisella, di Banca Popolare di Fondi, con un approfondimento su “Le misure messe in campo dal sistema bancario”.