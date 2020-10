Scinicariello positivo al Covid-19: avvisa con un post, il gesto di responsabilità

Con grande responsabilità il consigliere comunale Emiliano Scinicariello ha comunicato dalla sua pagina Facebook di essere risultato positivo al Covid-19. Un gesto per avvisare tutte le persone entrate in contatto con lui. “Voglio ‘socializzare’, – si legge nel post – più che altro per senso di responsabilità verso coloro che negli ultimi 10-15 giorni sono stati in contatto con me, che ho appena appreso di essere POSITIVO al COVID-19. Tutto in poche ore. Sabato mattina ho appreso che un mio contatto romano era risultato positivo, mi sono messo immediatamente in isolamento fiduciario, ma la sera ho accusato qualche linea di febbre.

Sarò dunque in quarantena, e la mia famiglia sarà prudente nel seguire i protocolli previsti per i familiari di un Positivo”

Il commento del sindaco Mitrano: “Caro Emiliano, ti sono vicino in questo momento particolare da amico e da Sindaco. Apprezziamo il tuo gesto di grande responsabilità. Un esempio da seguire e che consente di ridurre i tempi per la ricostruzione del tracciamento dei contatti.

Stiamo combattendo una guerra contro un nemico invisibile e soltanto rispettando le indicazioni fornite per contenere la diffusione del virus, riusciremo ad arginare questa seconda ondata che si preannuncia impegnativa ed arcigna. Ti auguro una pronta guarigione e ti aspettiamo presto anche in Comune nella tua veste ufficiale di consigliere comunale”.