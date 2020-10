Incidente tra due auto, tre donne in codice rosso

Tre donne ferite, mercoledì mattina, in un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Sonnino. Protagoniste due auto, scontratesi per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, con una delle macchine che in seguito al violento impatto è finita fuori strada, ritrovandosi in un uliveto.

In quest’ultimo mezzo si trovavano madre e figlia, con la più giovane delle due che dopo i primi soccorsi sul posto è stata trasferita in ospedale tramite l’eliambulanza Pegaso. Le altre due donne sono invece state trasferite via terra presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, dato che in quelle ore la Tac del nosocomio di Terracina non era funzionante.

Tutte e tre le ferite sono entrate in ospedale in codice rosso. Sul luogo teatro del sinistro, avvenuto intorno alle 11 lungo una traversa secondaria di via Consolare, oltre agli uomini della Municipale hanno operato i sanitari delle ditte Centro Italia Soccorsi, Heart Life, Croce Bianca ed Ares.