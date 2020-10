In quarantena la comunità alloggio gestita dalla coop sociale “Pleiadi” a Formia, in via Appia.

Vietato ai dieci anziani ospiti e a due operatori presenti nella struttura di uscire e vietato l’accesso ad altre persone.

Il provvedimento è stato preso dalla sindaca Paola Villa, su richiesta del Dipartimento di prevenzione dell’Asl, dopo che un operatore è stato trovato positivo al Covid e nell’attesa che tutti gli altri vengano sottoposti a tampone.