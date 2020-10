Gaeta, cambio in Giunta: Luca Gallinaro subentra a Lucia Maltempo

Avvicendamento in giunta a Gaeta: Luca Gallinaro subentra a Lucia Maltempo. Quest’ultima, informano dall’amministrazione, continuerà il suo impegno nel settore delle politiche del welfare in qualità di delegata del sindaco Mitrano.

“Esprimo gratitudine nei confronti di Lucia Maltempo – afferma il sindaco Cosmo Mitrano – per l’impegno e la passione con cui ha svolto l’incarico di Assessore ed apprezzo moltissimo la volontà di continuare a dare il suo prezioso supporto, frutto dell’esperienza, in un settore particolarmente delicato come è quello delle politiche sociali a beneficio della collettività. Per me continuerà in sostanza a fare l’assessore. Una squadra che nell’alternarsi dei ruoli è pronta a proseguire il cammino iniziato con rinnovato entusiasmo. Diamo il benvenuto a Luca Gallinaro molto conosciuto ed apprezzato per le sue doti umane e professionali e che, in un turnover programmato, sarà l’assessore di riferimento della lista ‘Leali per Gaeta’, rappresentata in consiglio comunale da Luigi Marzullo. Siamo certi che apporterà il suo contributo continuando l’azione amministrativa”.

“Una scelta da parte nostra importante per un ruolo altrettanto importante che saprà svolgere con professionalità”, il commento del consigliere Luigi Marzullo. Che a nome della lista ‘Leali per Gaeta’, rivendicando la piena partecipazione del gruppo politico nella giunta Mitrano aggiunge, “piena fiducia nella persona di Gallinaro, che siamo certi saprà fornire un ulteriore slancio all’attività amministrativa e politica della città di Gaeta”.

“Non è un attaccamento alla carica – dichiara Lucia Maltempo – perché come delegata continuerò a dare il mio supporto soprattutto nel settore del sociale. Una bellissima esperienza per la quale ringrazio il sindaco Cosmo Mitrano che ha riposto fiducia nella mia persona in questi 3 anni e mezzo di assessorato. Rinnovo, infine, gli auguri di un buon e proficuo lavoro al neo assessore Luca Gallinaro per il nuovo incarico”.

Luca Gallinaro è assessore alle attività produttive, commercio, S.U.A.P., artigianato, ottimizzazione delle risorse e miglioramento dei servizi comunali, strumenti e politiche di programmazione finanziaria, azioni e politiche di contrasto alle emergenze economiche e sociali.

“Ringrazio il sindaco Cosmo Mitrano, il consigliere Marzullo, il gruppo ‘Leali per Gaeta’ e tutta la maggioranza per la fiducia accordatami – commenta Gallinaro – ed esprimo parole di sincero apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni da Lucia Maltempo. Siamo pronti a dare il nostro contributo nell’interesse della collettività”.