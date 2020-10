Dpcm, proteste di piazza in provincia di Latina: le immagini

Fotogallery da Latina e Sabaudia

LATINA – Proteste anche in provincia di Latina, per l’ultimo Dpcm anti-Covid e le annesse restrizioni. Nel capoluogo pontino, lunedì si sono radunati numerosi commercianti, ai quali si è unito anche un buon numero di cittadini. Una manifestazione un cui non sono mancati cori e fumogeni.

SABAUDIA – Per quanto riguarda Sabaudia, decine di sportivi hanno scelto piazza del Comune come location per un flash mob pacifico per ribadire quanto lo sport sia una passione ma per molti anche diritto al lavoro. Nel rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19 per cui molti centri sportivi hanno già sostenuto ingenti spese per lavori di adeguamento, necessari ovviamente, i promotori dell’iniziativa hanno chiesto anche ad altre categorie comunque penalizzate dall’ultimo Dpcm di essere uniti per il diritto al lavoro. Molti cittadini hanno scelto di partecipare ed anche commercianti. Il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, ha sottolineato di essere vicina come tutta l’amministrazione comunale alle attività economiche ed allo sport. Non si escludono nei prossimi giorni nuove manifestazioni, pacifiche ma condivise da più categorie.