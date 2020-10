Covid e scuola, nuovi casi a Itri e Fondi

“Sono stato appena informato dal dirigente scolastico della esistenza di un caso di positività nel mondo della scuola, legato ad un link familiare. La dirigente ha disposto la quarantena per due classi e per i relativi insegnanti. La persona risultata positiva era già in isolamento domiciliare da sei giorni”. Lo ha reso noto nella tarda serata di lunedì il sindaco di Itri, Antonio Fargiorgio.

Un nuovo caso di Covid-19 che tocca da vicino il mondo scolastico provinciale in giornata si è registrato anche nella vicina Fondi, presso l’istituto comprensivo intitolato al sottotenente Alfredo Aspri. Il dirigente scolastico ha appreso di un caso di positività al Covid relativo a un soggetto facente parte del personale di segreteria. Immediatamente contattata l’Asl di Latina, è stata disposta la sanificazione degli uffici. “La sanificazione sarà effettuata nel pomeriggio, e pertanto gli uffici resteranno chiusi nella giornata di domani 27 ottobre”, recita la nota dei vertici della scuola.