Beccato con la cocaina, manda in ospedale due carabinieri

Nella serata di domenica, a Latina, i carabinieri del Nor-Sezione Radiomobile, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 54enne.

“Alla vista dei militari operanti cercava di dileguarsi ed appena raggiunto per essere sottoposto a controllo, tentava di disfarsi di una bustina di plastica, il cui contenuto risultava essere individuato – da esame narcotest – come sostanza stupefacente del tipo cocaina”, spiegano dal Comando provinciale dell’Arma.

Vistosi alle strette, il 54enne ha inoltre cercato di darsi alla fuga a piedi, colpendo al volto ed al torace uno dei militari. Un tentativo di far perdere le proprie tracce andato a vuoto: dopo un breve inseguimento a piedi, è stato nuovamente raggiunto e bloccato.

“Da ulteriori accertamenti eseguiti dai sanitari del personale 118 l’uomo, che si trovava in forte stato di agitazione, è risultato positivo al test sui cannabinoidi”, sottolineano i carabinieri. Non mancando di evidenziare: “I due militari coinvolti nell’operazione, ricorsi alle cure mediche, hanno riportato lievi lesioni in seguito alla colluttazione”.

La sostanza stupefacente è stata recuperata in parte recuperata e posta sotto sequestro, mentre l’arresto dell’uomo è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che in attesa del processo ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma.