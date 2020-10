Dissesto idrogeologico, il Comune ottiene dei finanziamenti

Come fa sapere il sindaco Paola Villa: “Il Comune di Formia ottiene dal Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze, 390.027,70 euro per finanziare la progettazione definitiva ed esecutiva per la riqualificazione e messa in sicurezza di tre corsi d’acqua a rischio e che spesso negli ultimi anni hanno dato seri problemi: Rio Rialto, Rio Fresco e canale di Filittello e cannale Bocca di Rivo.

I diversi cambiamenti climatici, le piogge a regime torrenziale, e la non protezione degli argini torrentizi e fluviali rendono il nostro territorio sempre più fragile e delicato, impongono alle pubbliche amministrazioni investimenti importanti per la messa in sicurezza, su questo e su tanto altro in questi anni si sta investendo affinché si possano avere risposte da dare. Importante avere progetti pronti con cui poter partecipare al reperimento di fondi e agire sul territorio. Una prima tappa è stata raggiunta, ora bisogna riuscire a fare altro e molto di più”.