Contagi alla struttura per anziani, interviene il sindaco Fargiorgio

Con un video il sindaco di Itri, Antonio Fargiorgio, fa il punto nuovamente sulla situazione presso la struttura per anziani “Domus Aurea”. In base ai test rapidi il numero dei contagiati da Covid-19 è di 59 persone ma come specificato dal primo cittadino ora sarà necessario effettuare i tamponi – la Asl si è già recata sul posto nella giornata di oggi – per stabilire quanti siano i contagi effettivi. Per ora in via precauzionale resteranno chiuse le mense scolastiche. Fragiorgio ha invitato tutti a non abbassare la guardia ma allo stesso tempo a non fare allarmismo. Come altri sindaci ha invitato ogni cittadino a fare la propria parte. Di seguito il video pubblicato dal sindaco sulla pagina ufficiale del Comune di Itri.