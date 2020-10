Patente revocata, ma guidava l’auto: denunciato

Nella tarda serata di martedì, a Latina, i carabinieri del Nor – Sezione radiomobile hanno deferito in stato di libertà per il reato di reiterazione nella guida senza patente un 28enne del posto.

L’uomo è stato fermato in un controllo stradale, mentre era alla guida dell’autovettura in uso, con i militari che erano rimasti insospettiti dal tentativo di allontanarsi messo in atto appena viste le divise. A margine, l’accertamento del reato, con il documento di guida che è risultato precedentemente revocato.