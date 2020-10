Covid-19, un positivo a Cori e scatta l’allerta: “Evitate cene e feste”

L’allarme in quel di Cori lo lancia direttamente il sindaco Mario De Lellis che prova – secondo quanto riportato anche da Latina Oggi – a fare chiarezza sul caso inserito nel bollettino Asl di ieri e accreditato al proprio territorio.

Secondo quanto riportato proprio dal primo cittadino, si tratterebbe di un caso collegato ad un link epidemiologico familiare e già noto. Per di più la persona positiva al Covid-19 sarebbe anche asintomatica e ovviamente in quarantena.

Malgrado ciò, il monito è chiaro: bisogna evitare assembramenti e per farlo e per scongiurare che il virus possa trasmettersi soprattutto attraverso persone asintomatiche, bisogna evitare quei momenti in cui si abbassa la guardia: cene, pranzi, feste, raduni familiari.

Intanto sarebbero già circa 120 i temponi effettuati nella zona di Giulianello a persone di Cori per cercare di tracciare l’eventuale diffusione del virus.