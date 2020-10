In auto con un tirapugni, tenta di eludere i controlli: denunciato

Nel pomeriggio di domenica, a Latina, i carabinieri del Nor Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria un 29enne del posto.

Alla guida di un’autovettura, alla vista dei carabinieri aveva tentato una repentina inversione di marcia, insospettendo i militari operanti, che hanno quindi provveduto a perquisire sia il veicolo che il conducente.

A conclusione delle operazioni di perquisizione, all’interno del portaoggetti lato guida è stato rinvenuto un tirapugni in ferro, detenuto illegalmente. Tanto è bastato per far partire la denuncia.