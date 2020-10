Covid, studentessa del serale positiva: classe in quarantena, scuola momentaneamente chiusa

Misure preventive anti-Covid prontamente attivate, presso l’Isiss “Pacifici e De Magistris” di Sezze. La positività al nuovo coronavirus di una studentessa delle classi serali, originaria di Roccagorga e frequentante l’indirizzo Alberghiero, ha portato la dirigente scolastica della scuola lepina a mettere in atto il protocollo sanitario: quarantena per i compagni di classe e i docenti della giovane, con l’istituto che nella giornata di mercoledì rimarrà chiuso per sottoporre i locali ad u intervento di sanificazione. Da quanto si apprende, la studentessa è asintomatica.