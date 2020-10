L’Ecocity Futsal Pro Cisterna vince al debutto in serie B contro Terracina

“Debutto in Serie B per l’Ecocity Futsal Pro Cisterna e c’è subito una vittoria convincente contro Real Terracina.

Gara perfetta per la compagine di Coach Angeletti, che nonostante le illustri assenze, domina al Palacesaroni e si impone con il punteggio di 7-0.

Terracina che cerca di contenere il più possibile il gioco dei cisternesi, ma al 4’ minuto Terenzi serve dietro da fallo laterale a Michel Bassani che tira agli incroci da lontano, 1-0 Ecocity.

Punteggio stabile fino al 12’, nonostante il gioco dell’Ecocity che costringe al time out il Terracina per trovare soluzioni. Ma l’effetto è contrario, al 13’ Rosati è servito a centrocampo completamente libero, rasoterra alla sinistra del portiere ed è 2-0. Fine Primo Tempo.

4’ della ripresa, bella azione corale dell’Ecocity Futsal, dalla destra è ancora un ottimo Bassani a chiudere il triangolo con Cardoso che insacca il 3-0.

Ecocity Scatenata, un minuto dopo è Terenzi che serve Menini che dopo una serie di finte sul portiere manda in rete per il 4-0. Anche per lui gol all’esordio in maglia biancoceleste.

E’ ancora il 5’ della ripresa, Bassani inarrestabile serve Rosati in area che ci prova di tacco, il portiere respinge ma non può nulla sul ritorno dello stesso Bassani, doppietta per lui e 5-0.

Dominio Ecocity in campo, al 12’ della ripresa ancora un’azione corale, Rosati di tacco per Bassani sulla sinistra che si libera del difensore e tira, deviazione fortuita di Rosati, ma che giocata! 6-0.

13’ del secondo tempo, pressione Ecocity, Rosati recupera un pallone, ancora un tacco per Terenzi che gli restituisce palla al centro ed è tripetta. 7-0.

Finisce così, con una vittoria netta dell’Ecocity Futsal Pro Cisterna. L’ossatura della scorsa Stagione si è confermata egregiamente in questa prima giornata di B, Bassani e Menini si sono presentati con un grande esordio. Partenza subito convincente.

Simone Chinchio: “Partire con i tre punti ci dà morale, ma al di là della vittoria di oggi, non potevamo sbagliare, come non possiamo sbagliare le prossime. Ho visto una squadra concentrata, che non ha lasciato nulla al caso, ha imposto il gioco dal primo al quarantesimo minuto, ottenendo una grande vittoria. Adesso affronteremo Caserta, ci godiamo un po’ di riposo e ripartiremo più forti di prima.”