Inizio mensa scolastica negli istituti Plinio e Monda-Volpi

A Cisterna di Latina, il servizio di refezione scolastica 2020/2021 per le scuole dell’infanzia statale inizierà da lunedì 19 ottobre. I plessi interessati sono i seguenti:

1. Istituto Comprensivo Plinio il Vecchio:

• Scuola Infanzia I° Maggio;

• Scuola Infanzia G. D’Arezzo.

2. Istituto Comprensivo D. Monda – Volpi:

• Suola Infanzia Monti Lepini;

• Scuola Infanzia Rosa Rosaria Tomei;

• Scuola Infanzia B.go Flora.

Per i servizi di cui sopra è prevista la gestione informatizzata dei pagamenti sul portale Mensa Scolastica On-Line del Comune. Non potranno usufruire della mensa scolastica gli utenti non in regola con i pagamenti del precedente anno scolastico. Sul portale, accedendo con le proprie credenziali, è possibile verificare il debito e il credito disponibile. I crediti residui dell’anno scolastico 2019/2020 saranno trasferiti nell’anno scolastico 2020/2021.

L’Ufficio Pubblica Istruzione è a disposizione, per qualsiasi informazione sia utile agli utenti, ai numeri 0696834230-234 e tramite mail all’indirizzo: scuola@comune.cisterna.latina.it

Inoltre dal 19 ottobre l’ufficio sarà aperto al pubblico, previo appuntamento, nei seguenti giorni:

• lunedì dalle 9 alle 13;

• martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.