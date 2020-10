Galleria Tempio di Giove, limite di velocità passa da 80 a 50 km/h

Si abbassa drasticamente il limite di velocità all’interno della galleria Tempio di Giove a Terracina. Il traforo che già tanto aveva fatto parlare di sé soprattutto per l’autovelox tutor che imponeva di non superare la velocità media degli 80 km/h ora è solo un ricordo.

L’Anas, infatti, ha reso noto che visto che la galleria in questione non rispetta i parametri di sicurezza previsti dalla Commissione permanente per le gallerie che fa capo al Ministero dei Trasporti e pertanto, fin quando questi adempimenti non verranno presi, il limite fissato rimane a 50 km/h.

In galleria, per chi ha potuto percorrerla, in direzione nord rimangono posti i cartelli vecchi con limite a 80km/h, in direzione sud, invece, ci sono quelli che attestano il nuovo limite.

Intanto, dal Comune hanno fatto sapere di aver temporaneamente spento il tutor fino a quando non sarà ripristinato il vecchio limite. Altra novità prevista dall’Anas, oltre a quello della velocità che il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti con massa maggiore di 3,5 tonnellate e la distanza minima obbligatoria di 100 metri.