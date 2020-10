Festa di nozze con troppi partecipanti, sanzioni per violazione decreto anti-Covid

Nella giornata di giovedì, i carabinieri della Stazione di Pontinia e i colleghi delle Stazioni di Sezze, Borgo Sabotino e Latina, in seguito a una specifica richiesta di intervento, si sono portati presso un ristorante del posto. Una volta giunti, hanno scoperto che era in atto una festa privata legata all’avvenuta celebrazione di un matrimonio, ma con un numero di partecipanti superiore a quello attualmente consentito.

“Infatti all’evento venivano censite 82 persone oltre al gestore”, spiegano dal Comando provinciale dell’Arma. Motivo per cui i partecipanti sono stati sanzionati per la violazione dell’articolo 1, comma 6, lettera N del Dpcm dello scorso 13 ottobre in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19.