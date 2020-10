Covid-19, nuovo aumento in provincia (+64), boom a Latina (+21) e Gaeta (+10)

Arriva il nuovo bollettino dell’Asl, ancora un aumento importante di casi: sono 64 nuovi i casi positivi, distribuiti come di seguito: Aprilia (6), Castelforte (1), Cisterna di Latina (7), Cori (1), Fondi (2), Formia (1), Gaeta (10), Latina (21), Minturno (1), di Pontinia (3), di Sabaudia (1), Sezze (3), Sonnino (2) e Terracina (5).

Al momento sono 1162 gli attuali positivi di cui 1048 trattati a domicilio. Da inizio emergenza i casi accertati in provincia di Latina sono stati 1929 di cui 724 guariti e 41 deceduti.

“Si ricorda che – spiegano dall’Asl – in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, sono stati attivati nei Comuni

di Aprilia, Gaeta e Priverno, locali postazioni permanenti di “Drive in” per l’esecuzione del test antigenico o

molecolare volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2.



GAETA: attivo dalle ore 9:00 alle ore 15:00 dal lunedì al sabato

c/o ex Ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro via salita cappuccini



APRILIA : attivo dalle ore 9:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato

c/o Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione Latina) della SS.148 Pontina



PRIVERNO: attivo dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al sabato

c/o la Casa della Salute sita in via Madonna delle Grazie.

L’accesso al “drive in” è regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata almeno 24 h prima. Pertanto non sarà garantito il tampone alle persone prive di prenotazione, ad eccezione dei seguenti

cittadini che potranno presentarsi senza prenotazione: