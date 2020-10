In provincia di Latina continuano a crescere i contagi da Covid-19, e continuando a risultare positivi anche medici e infermieri per le strutture ospedaliere iniziano le difficoltà nell’organizzare le turnazioni, scarseggiando il personale in alcuni reparti, tra sanitari malati e altri in quarantena.

Tra gli ultimi casi riscontrari quello di un medico dell’ospedale di Terracina rientrato da un soggiorno all’estero.