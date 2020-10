“Alta Onorificenza di Bilancio” ad una ditta di Formia direttamente da “Il Sole 24 Ore”

Una bella soddisfazione per una società di Formia che viene insignita di un bel riconoscimento, ovvero del premio Alta Onorificenza di Bilancio” del premio “Industria Felix – l’Italia che compete e riparte 2020”.

“Tra le “Top imprese italiane per performance gestionale e affidabilità finanziaria del settore Commercio Online” spunta l’azienda formiana “Maieusis Srl” legata ai nomi degli imprenditori locali del hair-style Gianluca Di Nucci e Antonio Picano. Due soci, tanti collaboratori ed un’unica giovane e intensa realtà imprenditoriale, quella legata al sito e-commerce “Love the hair” e al salone di bellezza “Boutique 47” di via Vitruvio a Formia, che si trova insignita dell’ Alta Onorificenza di Bilancio” del premio “Industria Felix – l’Italia che compete e riparte 2020”.

Si tratta del riconoscimento organizzato dal trimestrale di economia e finanza “Industria Felix Magazine” (supplemento del Il Sole 24 Ore) diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Sustainable Development, Associazione culturale Industria Felix, con la media partership di Ansa e Il Sole 24 Ore, basato sulla “più grande inchiesta giornalistica realizzata quest’anno su 1.068.000 bilanci di società di capitali con sede legale in Italia”.

Il Comitato Scientifico riunitosi all’università Luiss Guido Carli di Roma ha, dunque, selezionato l’azienda formiana che, automaticamente, di diritto, per tutto il mese di novembre, parteciperà alla Fiera digitale suddivisa per settori e ai Business Matching online su industriafelix.it con più di cinquecento imprese, quelle premiate nel tour delle regioni e dell’edizione nazionale di Industria Felix.

Il periodo pandemico a cui, tra l’altro, l’azienda – come tutte – ha dovuto far fronte, scegliendo di rimanere vicino ai suoi clienti in modi alternativi e che continua ad affrontare con grande senso di responsabilità all’epidemia Covid-19, non consentirà il ritiro diretto dell’onorificenza, ma una partecipazione in diretta tramite una piattaforma web alla cerimonia condotta dal giornalista e capostruttura di Rai 1 Angelo Mellone e dalla giornalista e conduttrice del Tg 1 Maria Soave, che si terrà il prossimo martedì 17 novembre.

Quello giunto alla Maieusis Srl è un premio che rende orgoglioso tutto il team che ruota attorno all’azienda formiana, evoluzione contemporanea di una storica cura per la bellezza estetica protagonista da decenni nella città del Sud Pontino.”