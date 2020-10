Videoconferenza con il Prefetto, il sindaco Cardillo fa il punto

Questa mattina il Sindaco Giancarlo Cardillo, insieme al delegato alla sicurezza Elvio Santamaria, ha partecipato alla videoconferenza indetta da Sua Eccellenza il Prefetto di Latina Maurizio Falco. Nel corso dell’incontro sono emersi molti spunti di riflessione in merito a varie problematiche. In particolare si è esaminata la questione del dissesto idrogeologico che, anche in virtù del cambiamento climatico in atto, rappresenta una delle emergenze più evidenti.

Al riguardo è stata sottolineata la frammentazione delle competenze in materia che non aiuta a trovare strade sicure per affrontare i problemi in maniera organica come, invece, sarebbe necessario. Inoltre è stata posta la questione delle poche risorse economiche disponibili nei bilanci comunali alle quali si aggiunge la questione del personale che, a causa di tutte le disposizioni emanate dallo Stato sul contenimento della spesa pubblica, va sempre più diminuendo. Inoltre, da più parti, si è sottolineato l’importate rapporto sinergico con le forze dell’ordine e l’ottima collaborazione fornita dalla Protezione Civile che, a Castelforte, è guidata da Luigi Cirillo. Il Sindaco Cardillo ha anche evidenziato le difficoltà d’interpretazione della legislazione vigente in merito alle funzioni e ai compiti che gli Enti locali sono chiamati a svolgere.

“Fare questi incontri –dice il Sindaco Cardillo- è una ottima scelta soprattutto perché è dal confronto che possono emergere idee e collaborazioni che aiutano nel governo del territorio. I cittadini –quindi- devono sapere e conoscere che le istituzioni in dialogo fra loro sono un buon segno e una buona speranza per migliorare la vita di tutti. Nel corso del confronto ho anche voluto porre in evidenza la buona informazione e comunicazione che, come Comune, riusciamo a produrre nel nostro territorio. Lo facciamo non solo attraverso il sito istituzionale ma anche attraverso i social collegati al sito che sono ormai dei veri e propri punti di riferimento per i cittadini. In questo senso –conclude il Sindaco- ho chiesto anche una maggiore velocità di trasmissione di notizie e informazioni a carattere comprensoriale, provinciale e regionale che sono molto importanti da condividere, soprattutto in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo”.