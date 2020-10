Pallamano serie A, l’HC Fondi riceve gli altoatesini dello Sparer Eppan

“Dopo la trasferta di Molteno, torna al Palazzetto dello Sport di casa l’HC Banca Popolare di Fondi: nel match di domani, valido per l’8a giornata del campionato di Serie A Beretta, i rossoblù ospiteranno lo Sparer Eppan.

La compagine altoatesina, nelle prime partite di campionato, ha ottenuto due vittorie casalinghe contro il Salumificio Riva Molteno e, sabato scorso, la Junior Fasano. Organizzazione di gioco e difesa aggressiva rappresentano i migliori colpi in canna degli appianesi guidati da Miljan Gagovic. All’allenatore di origine bosniaca è stato affidato un roster molto ampio e di qualità, per una squadra che ambisce alla parte medio alta della classifica; un gruppo di giovani importanti affiancati da qualche atleta esperto: Raffl e Bortolot, sin dalla scorsa stagione, difendono ottimamente la porta gialloblu; i centrali Pircher, Castillo e Santinelli sono coloro che dirigono egregiamente l’attacco altoatesino; chi si occupa, invece, di finalizzare sono Brantsch, il russo Semikov ed il lituano Starolis (capocannoniere dei suoi con 39 reti messe a segno fino a questo momento); Trojer Ofer, Lang, Singer ed Oberrauch sono ali affidabilissime; Slijepcevic è un pivot molto esperto.

In casa HC Banca Popolare di Fondi, a partire dalla giornata di lunedì, si è lavorato soprattutto sulla condizione psico fisica dei ragazzi, sull’attenzione difensiva e su nuove possibili variazioni difensive durante tutto l’arco del match. Come spesso accade nelle ultime settimane, però, non arrivano ottime notizie dall’infermeria poiché, per la sfida di domani, restano in forte dubbio il terzino Arena e l’ala sinistra Zizzo.

Il centrale-terzino rossoblu Piero D’Benedetto presenta così la gara di domani: “Domani, contro un avversario che dobbiamo rispettare, abbiamo un’altra battaglia nel nostro palazzetto, dove abbiamo sempre una marcia in più sia per il campo sia per le persone che vengono a sostenerci. La partita sarà difficile, ma con la massima concentrazione dal primo minuto, con il sacrificio di tutta la squadra e intelligenza fino alla fine, penso che i due punti possano restare a Fondi”.

La gara tra HC Banca Popolare di Fondi e Sparer Eppan avrà inizio alle 18.00, sarà diretto dalla coppia arbitrale Simone – Monitillo e sarà anche trasmesso in diretta sulla piattaforma Eleven Sports”.