Velocizzare le pratiche di condono, l’avviso per due tecnici

Condoni edilizi, il Parco Nazionale del Circeo punta a smaltire più velocemente le pratiche. Per questo motivo con una determina è stato approvato l’avviso pubblico di selezione per l’affidamento di due incarichi professionali per geometri che andranno quindi ad affiancare il personale del parco fino a quando il lavoro non sarà ultimato.

Nonostante il lavoro fino ad oggi sia stato svolto da una sola unità, sono state chiuse davvero molte pratiche. Basti pensare che complessivamente l’Ente ha definito circa 500 pratiche di condono con il rilascio del prescritto parere. Ne risultano pendenti e necessitanti di istruttoria tecnica circa 860 pratiche. Nell’atto dell’Ente si fa riferimento comunque alla “carenza di personale dell’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco Nazionale del Circeo (composto da una sola persona) – che al momento quindi – non consente di evadere tale gravoso carico di lavoro dovendo, nel frattempo, detto personale svolgere tutte le attività ordinarie dell’Ente inerenti il rilascio dei nulla osta, attività di supporto alla vigilanza e repressione dell’abusivismo edilizio, contenzioso in materia di dinieghi, ricevimento pubblico”. Quindi l’avviso pubblico.