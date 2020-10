Aveva commesso una rapina, arriva l’ordine di carcerazione

Nel primo pomeriggio di ieri a Campoverde di Aprilia i militari della locale stazione Carabinieri hanno tratto in arresto un 40 enne di Anzio, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, in ordine al reato di rapina, commessa dal prevenuto in quel comune, nel gennaio dell’anno 2013. Dovendo lo stesso espiare la pena residua di anni 4, mesi 6 di reclusione è stato pertanto trasferito presso la casa circondariale di latina.