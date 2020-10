Struttura non conforme alla Scia, anziana denunciata a Formia

Nel pomeriggio di martedì, a Formia, i carabinieri della Stazione locale, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di abusivismo edilizio, hanno deferito in stato di libertà una 73enne residente in città.

L’anziana è accusato di aver fatto realizzare sul terrazzo della propria abitazione, in zona sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico, una struttura fissa in legno in difformità per dimensione rispetto a quanto asseverato dalla Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) presentata presso l’Ufficio tecnico del Comune. Contestualmente, la struttura è stata sottoposta a sequestro penale.