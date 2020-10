Operatrice positiva al Covid, chiusa la scuola “Ragazzi del mondo”

La scuola dell’infanzia e primaria ‘Ragazzi del mondo’ di Minturno momentaneamente chiusa causa Covid. “Un’operatrice scolastica proveniente da fuori Regione e in servizio al plesso di Balbo, è stata riscontrata positiva per via di un link familiare”, spiega il sindaco Gerardo Stefanelli. “Considerata la necessità di valutare in maniera approfondita i contatti che ha avuto all’interno del plesso scolastico, in via precauzionale, sto provvedendo ad emanare un’ordinanza di chiusura del plesso fino a lunedì 19 (10 giorni dall’ultima presenza nel plesso). Nel frattempo riteniamo opportuno avviare, e stiamo lavorando per farlo, uno screening di massa per dare sicurezza e tranquillità alle famiglie e alla Comunità tutta. Sono fiducioso che le misure di prevenzione e sicurezza adottate nel plesso avranno tenuto al riparo i nostri bambini”.

Nella giornata di martedì, presso il plesso di via Balbo era stata disposta la chiusura di una sola classe, la 4 A, in seguito all’accertamento riguardanti la positività al nuovo coronavirus di un’insegnante. Disposizione che aveva contestualmente portato a predisporre anche la quarantena obbligatoria per i bambini della classe in questione.