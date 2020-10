Fermato vicino a una farmacia, arrestato per evasione

Nella serata di martedì, a Sezze, i carabinieri della Stazione locale, in quei momenti impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di evasione un 51enne del posto.

“Il predetto, benché sottoposto al regime degli arresti domiciliari, si allontanava dalla propria dimora senza giustificato motivo – spiegano dal Comando provinciale dell’Arma – venendo notato e fermato dai militari operanti nei pressi di una farmacia”.

In attesa del giudizio con rito direttissimo, il 51enne è stato condotto presso il proprio domicilio.