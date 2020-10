Covid, le prenotazioni taroccate stanno diventando una piaga ai drive in

Mentre aumentano i contagi, soprattutto a causa di focolai familiari, in provincia di Latina crescono anche i “furbetti”.

Dopo Terracina pure ad Aprilia sono state scoperte prenotazioni taroccate per il drive in, con la conseguenza che tali comportamenti mettono in difficoltà gli operatori sanitari e generano lunghe code.

Per evitare disagi a chi deve fare i tamponi, l’Asl di Latina ha da tempo attivata la prenotazione, scaglionando in tal modo gli arrivi e risparmiando agli utenti esasperanti attese.

Tra quanti vogliono fare subito il test, senza prescrizione medica e senza aspettare, hanno però iniziato a circolare gli screenshot dei messaggi con cui la stessa Azienda sanitaria conferma, a chi le effettua, le prenotazioni.

Prenotazioni taroccate dunque, che mandano in tilt il sistema.