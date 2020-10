Cardillo Cupo e Conte in tandem: nuovo gruppo consiliare – VIDEO

Nel pomeriggio di martedì, nel corso di una conferenza organizzata presso il Miramare, il movimento politico Formia ConTe e il coordinamento locale di Fratelli d’Italia per bocca dei rispettivi leader, ovvero i consiglieri comunali d’opposizione Gianfranco Conte e Pasquale Cardillo Cupo, hanno sancito il loro apparentamento. Un’unione d’intenti che nel concreto parte dalla formazione di un nuovo gruppo nell’assise comunale. Un neonato sodalizio in cui non si escludono prossime, ulteriori adesioni, in un’ottica di ampliamento del comune progetto politico.

“A me interessa il progetto, le cose scritte sul programma per evitare la solita tarantella che si fa delle ammucchiate all’ultimo momento dove alla fine prevalgono i soliti nomi che hanno i loro pacchetti di voti e che intendono gestirli per condizionare l’amministrazione”, spiega a margine della presentazione Conte. “Se mi venisse proposto di fare il sindaco non accetterei nessun tipo di contatto di questo tipo, non accetterei nessun supporto che condizioni l’amministrazione”. Ed ancora: “I programmi si fanno prima. Fino all’ultima riga, dicendo chiaramente ai cittadini qual è il progetto per cui stiamo lavorando. Non voglio e non penso a fare #accordi sottobanco di alcun tipo”.

“Bisogna abbandonare lo schema di contrapposizione inutile destra e sinistra che ha portato solo danni, amplificati dall’attuale amministrazione”, continua Conte. “Iniziamo un percorso con Fratelli d’Italia su una condivisione dei temi che andiamo ad analizzare ed offrire a questa città. A chi dovesse aderire a questo nostro progetto chiederemo di aderire ai programmi e alle modalità di sviluppo delle idee che sottoporremo alla città. Siamo aperti a qualsiasi contributo, ma sia chiaro i contributi siano nell’interesse di Formia sennò ne faremo tranquillamente a meno. Meglio pochi ma buoni, diamo un taglio netto al passato”.

