Aprilia, ecco il finanziamento dal Ministero per le ciclabili

Il Comune di Aprilia – rende noto di essere – tra i beneficiari di un contributo di 264.887,22 euro da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la “progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina”.

In particolare, il finanziamento potrà essere utilizzato per ampliare la rete ciclabile cittadina, secondo quanto definito nel Programma per la mobilità sostenibile approvato in giunta ad inizio giugno. L’atto prevedeva la realizzazione di 7 nuovi km di ciclabile, per dotare la Città di un anello di perimetrazione del centro urbano percorribile sulle due ruote.

“La notizia del finanziamento del Ministero dei Trasporti – commenta l’Assessora Caporaso – è un importante tassello che si aggiunge all’opera di pianificazione avviata con la riapertura delle attività, dopo i mesi di lockdown. Attraverso i fondi ottenuti – per i quali ringrazio i nostri uffici, sempre pronti a cogliere le opportunità garantite dagli enti di governo superiori – siamo ora in grado non solo di implementare i km di ciclabile cittadina, ma anche di intervenire per potenziare i 3km già esistenti, come richiesto da molti cittadini”.

Il Comune di Aprilia avrà adesso 22 mesi per realizzare gli interventi, con possibilità di spendere eventuali economie ottenute in opere analoghe a quelle finanziate.